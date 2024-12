Luiza Brunet fala sobre convite para ingressar na política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiza Brunet foi um dos destaques do Prêmio Empoderadas, na noite desta segunda-feira, 9, no Copacabana Palace, no Rio. Ela, assim como Luana Piovani e Mariana Santos, foram homenageadas na festa que destaca personalidades no combate à violência contra mulheres. A ex-modelo e ativista falou com a coluna GENTE sobre seu trabalho e a vontade de entrar na política, além de defender a filha, Yasmin Brunet, que nas últimas semana recebeu críticas devido a emagrecimento.

“Tenho recebido uma série de prêmios pelo trabalho que faço em prol da luta contra a violência doméstica, as mulheres reconhecem e compartilham minha história. Contribuo, por exemplo, para que as mulheres brasileiras imigrantes sejam visibilizadas. Uma provocação minha fez com que fizessem um estudo sobre quantas brasileiras fora do Brasil já sofreram violência. É a primeira fez que vai ter um diagnóstico, uma estatística dessas mulheres. Frequento muito abrigo de mulheres, lugares de vulnerabilidade, e aí tem as especialistas que constroem políticas públicas. É importante essa ponte. Sempre tenho convites para cargos políticos, nada impede que no futuro tente uma candidatura para complementar o trabalho que faço hoje como ativista. Estou sempre do lado das mulheres”.

