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Cultura

Luísa Sonza relembra processo de racismo e o que aprendeu

Caso aconteceu em 2018

Por Tatiana Moura 1 jul 2026, 15h45 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h46
Luísa Sonza em imagem promocional do disco 'Escândalo Íntimo'
Luísa Sonza em imagem promocional do disco 'Escândalo Íntimo' (Luísa Sonza/X/Reprodução)
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Luísa Sonza relembra processo de racismo e o que aprendeu Priorize VEJA no Google

Luísa Sonza relembrou como o processo por racismo, movido por Isabel Macedo de Jesus, em 2018, a afetou e a levou a refletir sobre seu papel como mulher branca na sociedade. A cantora fez um show em Fernando de Noronha e, após a apresentação, pediu um copo d’água para Isabel, achando que ela era uma funcionária do local. O processo já foi finalizado e Luísa pagou uma indenização. 

A artista afirmou que aprende com as críticas que recebe, mas se assustou com o processo. “Quando você se vê assim, toma um susto: ‘Meu Deus, eu sou a vilã’. Mas, ao mesmo tempo, você não se sente assim porque, no processo que aconteceu, não foi uma coisa que eu tive intenção”, disse em entrevista a um podcast. 

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Luísa esclareceu que a melhor maneira de se justificar é através das atitudes e tenta ao máximo ser perfeita, mas sabe que é impossível. “É sobre o que faço, e não sobre o que falo que faço. Porque isso o tempo mostra sozinho”.  A cantora tinha 18 anos na época e disse que ao longo do tempo, aprendeu a se comportar como uma pessoa pública e mulher branca. “Você precisa ter um tato maior e um entendimento mais profundo das coisas. Então, o que busco fazer é sempre me atualizar e buscar melhorar”, completou. 

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