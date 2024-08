Luciano Huck passa por exame após acidente em escada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após um período de férias com a família, Luciano Huck já está de volta ao Brasil e ao trabalho. Depois de um dia de gravações, nesta segunda-feira, 5, o apresentador compartilhou que precisou passar por um exame de raio-X. Ele contou que levou um tombo em uma escada, quando estava fora do país, e machucou a mão. Usando a roupa para realizar o procedimento, o global fez um vídeo sorrindo ao lado do profissional que realizaria o exame. “Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão”, disse o comunicador. Luciano não teve nenhuma lesão grave e explicou que está tudo bem.