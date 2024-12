Luciano Huck e Patrícia Abravanel vão unir grade da Globo e SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo e o SBT, emissoras concorrentes de audiência, estarão juntas no próximo domingo, 15, para homenagear o apresentador e fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, Silvio Santos (1930-2024). Durante o quadro Melhores do Ano do Domingão com Huck, Patrícia Abravanel entrará ao vivo por 15 minutos. Se estivesse vivo, o apresentador teria completado 94 anos nesta quinta-feira, 12. A homenagem ocorrerá entre 19h45 e 20h, com sinais simultâneos dos dois canais. Luciano Huck conversará com Patrícia, que estará no cenário do Programa Silvio Santos.

Em 2003, a TV Globo e o SBT já tiveram uma transmissão simultânea durante o Domingão do Faustão e o Domingo Legal apresentado por Gugu, em que uma campanha publicitária da Nestlé juntou os dois concorrentes para uma conversa ao vivo.

