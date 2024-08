Luana Piovani expõe turbulenta relação com Pedro Scooby

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani revelou como vai sua relação com Pedro Scooby, nesta terça-feira, 13, após muitas polêmicas e brigas públicas com o ex-marido. Ao responder perguntas dos fãs no Instagram, ela disse que a disputa judicial segue, mas que os dois estão conversando normalmente. “As coisas estão melhorando, com a graça de Deus. Até porque eu mereço, sou uma batalhadora, faço por onde. Os meus desentendimentos com o Pedro são só judiciais, na vida pessoal está tudo bem, eu falo ‘fica com Deus’, ‘bom treino’, ‘tudo de bom, beijo’. A gente parece dois malucos”, brincou ela.

Piovani também compartilhou que os filhos gêmeos, Bem e Lua, de 8 anos, retornam para Portugal nesta semana após as férias. Dom, de 12 anos, segue morando com o pai no Brasil. “Eles vão chegar em casa e não tem mais celular, mas eles devem estar com celular lá no Brasil. Aí não é comigo. O Bem volta falando palavrão, aqui eu não deixo. Mas ele já se liga que aqui não pode. Atualmente, não está muito difícil porque as crianças cresceram um pouquinho. Facilita”.