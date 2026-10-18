Longe de Hollywood, a nova empreitada de George Clooney fora dos sets

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George Clooney, 65, surpreende ao investir na gastronomia local após se mudar para Cotignac, no sul da França. Longe dos sets, o ator está construindo um restaurante italiano com terraço e espaço para eventos. O prefeito local revela entusiasmo, destacando o projeto ambicioso. A inauguração está prevista para 2027.

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Depois de trocar as altas rodas de Los Angeles por Cotignac, charmoso vilarejo no sul da França, George Clooney, 65 anos, anunciou que daria um tempo dos sets. O que ninguém sabia é que ele se arriscaria no tão concorrido ramo da gastronomia local. As obras para o restaurante italiano que mandou erguer ao lado da propriedade que comprou com a mulher, Amal Clooney, já começaram. Animado com o negócio, o prefeito da cidade, Jean-Pierre Véran, contou: “Ele quer criar um restaurante com bela arquitetura, terraço e a possibilidade de reservar o salão para eventos com celebridades”. Mais discreto, o ator adianta apenas que a inauguração está prevista para 2027.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017