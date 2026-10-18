Longe de Hollywood, a nova empreitada de George Clooney fora dos sets
Ator investe em negócios, após anunciar pausa na carreira
Depois de trocar as altas rodas de Los Angeles por Cotignac, charmoso vilarejo no sul da França, George Clooney, 65 anos, anunciou que daria um tempo dos sets. O que ninguém sabia é que ele se arriscaria no tão concorrido ramo da gastronomia local. As obras para o restaurante italiano que mandou erguer ao lado da propriedade que comprou com a mulher, Amal Clooney, já começaram. Animado com o negócio, o prefeito da cidade, Jean-Pierre Véran, contou: “Ele quer criar um restaurante com bela arquitetura, terraço e a possibilidade de reservar o salão para eventos com celebridades”. Mais discreto, o ator adianta apenas que a inauguração está prevista para 2027.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017