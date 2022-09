Living Colour levanta placa e público reage com nome do presidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante apresentação no primeiro dia de Rock in Rio, nesta sexta-feira, 2, a banda Living Colour fez um pronunciamento no show. O vocalista Corey Glover levantou placas escrito “vote” e “democracia”, além de gritar em alto e bom som “f*ck facism”, “f*oda-se o facismo”, em tradução para o português”. A resposta do público foi rápida: começaram a cantar em coro “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”. A banda americana ainda recebeu o guitarrista Steve Vai no show, e foram a segunda atração do Palco Sunset em uma noite repleta de artistas de Heavy Metal.