Lívia Silva, a Teca de ‘Renascer’, apresenta série de moda

Lívia Silva, 19 anos, está à frente da série Toda Brasileira Tem, do GNT, que trará narrativas de sete mulheres, de diferentes regiões do país, para discutir como a moda sempre esteve presente em sua jornada. Em oito episódios, com lançamento na quinta-feira, 10, o programa terá bate-papos e a construção de um moodboard de inspirações pelo o stylist Dudu Bertholini. Lívia, pela primeira vez como apresentadora, falou com a coluna GENTE sobre suas inspirações.

Como recebeu o convite para apresentar um programa de moda? Foi muito especial. Sempre tive relação muito forte com a moda, e, ao longo da carreira como atriz, isso se intensificou. Quando surgiu a oportunidade de estar à frente de um programa que combina moda e representatividade, fiquei empolgada.

É a sua primeira experiência como apresentadora? Sim, e estou amando a experiência. Foi um desafio, mas também extensão natural da minha paixão por comunicação e moda. Cada episódio me ensina algo novo, e sinto que estou crescendo profissionalmente. O melhor é poder trazer a minha autenticidade para o programa e contribuir para uma narrativa tão importante.

Muitos programas com o mesmo tema buscam fazer uma “transformação” nas participantes. Acha que esse tipo de quadro já se esgotou? A ideia de “transformação” evoluiu. Hoje, programas como Toda Brasileira Tem focam em algo mais profundo: na conexão das mulheres com suas identidades, através da moda. Não se trata de impor mudanças externas, mas de valorizar quem elas são e como expressam isso. A verdadeira transformação vem de dentro, do reconhecimento da própria trajetória e estilo, e é isso que o nosso programa busca destacar.

Como você lida com a moda no dia a dia? Para mim, a moda sempre foi uma forma de expressão pessoal. Vejo a moda como um espelho de quem sou, dos meus sentimentos e da minha ancestralidade. Carrego comigo minha mãe que transparece mulheres que as sucedem. Minhas inspirações vêm de mulheres como minha mãe Luci, que sabem usar a moda para se libertar e se afirmar. O programa reflete isso, valorizando a diversidade e a liberdade que cada mulher tem de ser quem é.

Tem alguma história curiosa de bastidores? Sim! Conheci todas as participantes, e foi emocionante ver como cada uma trazia sua própria essência e conexão com a moda. São conversas divertidas e leves. Desde como as participantes se expressam com a moda, até sobre como é preparado o Tacacá ou o Tereré. Meu ascendente é em touro, então todo papo em algum momento se volta para comidas típicas.

