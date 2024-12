Liniker se consagra no Prêmio Multishow 2024; veja vencedores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liniker, 29 anos, saiu como a grande vencedora do Prêmio Multishow 2024, realizado nesta terça-feira, 3, no Rio (a premiação entrou no ranking de assuntos mais pesquisados no Brasil do Google Trends nesta quarta, 4). A cantora, que liderou o número de indicações, saiu da premiação com quatro troféus, incluindo Artista do Ano. Confira a lista completa de artistas que levaram o troféu para casa:

Instrumentista do ano: Amaro Freitas

Capa do Ano: Caju – Liniker

Produção Musical do Ano: Pretinho da Serrinha

Arrocha do Ano: Só Fé – Grelo

MPB do Ano: Caju – Liniker

Clipe TVZ do Ano: Mil Veces – Anitta (Dir. Jackson Tisi )

(Dir. ) Funk do Ano: Joga Pra Lua – Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

e Brega do Ano: Daqui Pra Sempre – Manu Bahtidão e Simone Mendes

e DJ do Ano: Alok

Rock do Ano: Do Tamanho da Vida – Barão Vermelho e Cazuza

e Show do Ano: Jão – Superturnê / Rock in Rio 2024

– Superturnê / Rock in Rio 2024 Hit do Ano: Escritos nas Estrelas – Lauana Prado

Samba/Pagode do Ano: Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove

Categoria Brasil: Norte – Viviane Batidão

Forró/Piseiro do Ano: Casca de Bala – Thullio Milionário

Revelação do Ano: Zaynara

Axé/Pagodão do Ano: Macetando – Ivete Sangalo part. Ludmilla

part. Música Urbana do Ano: A Dança – MC Hariel e Gilberto Gil

e Pop do Ano: São Amores – Pabllo Vittar

Gospel do Ano: Bênçãos que Não Têm Fim – Isadora Pompeo

Álbum do Ano: Caju – Liniker

Sertanejo do Ano: Escritos nas Estrelas – Lauana Prado

Artista do Ano: Liniker