Lexa diz o que espera do Brasil após a eleição

A cantora Lexa, headliner do Palco Favela no domingo, 11, último dia do festival, conversou com a coluna antes da apresentação. Animada com o show no festival, ela também deixou seu recado sobre o que espera para o próximo governo na área da cultura. “Espero que o próximo ano seja de muitos shows. Já sofremos demais, passamos por uma fase muito complicada e estar de volta é um respiro, é vida, alegria”, afirma.

