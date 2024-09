Leonardo ‘dribla’ compositor e registra título que o projetou

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não aprendi dizer adeus, sucesso na voz de Leonardo no início dos anos 2000, estava no meio de uma acirrada disputa judicial, conforme apurou a coluna GENTE. De autoria do compositor e cantor sertanejo Juliano Cezar, que faleceu em 2019 aos 58 anos, a música rendeu a ele o reconhecimento como Cantor Revelação pelo Prêmio Sharp de 1991. O artista também foi indicado ao Grammy Latino, em 2004, como Melhor Álbum Romântico por Cowboy Vagabundo.

Após regravar a canção e mais uma vez estourar nas paradas, Leonardo tentou registro do título como seu. Porém, Juliano conseguiu antes registrar a música como sua marca. Após dez anos, perdeu prazo para renovação e a empresa de Leonardo, alegando caducidade, brigou com o compositor no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Agora, sem contestação de herdeiros, o órgão deferiu o pedido a favor de Leonardo.