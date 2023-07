Leny Andrade morre aos 80 anos, no Rio

Carioca, nascida no berço da bossa nova, se tornou um grande nome do jazz e do bolero brasileiro. Gravou sua última música em 2022: um single com o pianista Gilson Peranzzetta para festejar seus 80 anos. A música é uma composição do ano de 1957, criada por Antonio Carlos Jobim e Dolores Duran. A artista deixa 34 álbuns lançados entre 1961 e 2018, com títulos como A sensação (1961) e Estamos aí (1965).