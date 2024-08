Lei Maria da Penha completa 18 anos: Luiza Brunet faz ato em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiza Brunet participa nesta quarta-feira, 7, em Brasília da Jornada Lei Maria da Penha, cuja lei completa 18 anos. A abertura do encontro será feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso e terá a participação da sociedade civil e especialistas sobre tema. O local escolhido foi a comunidade do Sol Nascente, na periferia de Brasília. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgado na segunda-feira, 5, da edição de 2024, são alarmantes. Em 2023, houve um estupro a cada 6 minutos no país. O levantamento diz ainda que de 2011 a 2023, ou seja, em 12 anos, os casos aumentaram 91,5%. Só no ano passado, foram registrados 83.988 estupros e estupros de vulnerável. A maioria das vítimas (61,6%) tem até 13 anos de idade.

O estudo aponta que 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio: 71,1% tinham idades entre 18 e 44 anos, 63% eram negras e 64,3% foram assassinadas em suas próprias casas. O evento será aberto “Trabalho há anos pela causa. A hora de dar um basta e mobilizar toda a sociedade é agora. Os números do Fórum comprovam que a violência é alarmante”, destaca Luiza, que roda o mundo ministrando palestras sobre violência de gênero e virou referência mundial sobre o tema.