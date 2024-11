Lázaro Ramos e Thalita Rebouças apresentam prêmio no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Lázaro Ramos e a escritora Thalita Rebouças apresentaram, nesta terça-feira, 12, no Teatro Riachuelo, no Rio, a cerimônia do Prêmio Rio de Letras, realizada pela Firjan Sesi, com curadoria da Academia Brasileira de Letras (ABL) e parceria da Secretaria Estadual de Educação. Ao todo, 58 produções com o tema “histórias de diversidade” nas categorias crônicas, contos e poesias de alunos do ensino médio de escolas estaduais, escolas da Firjan Sesi e trabalhadores da indústria foram selecionadas e reunidas em um livro.

“Histórias que, além de nos inspirarem, mostram que a educação de qualidade é libertadora quando é para todos”, comentou Thalita. “Esse prêmio é uma celebração do que a união entre educação e cultura pode fazer. Transformar a realidade de alunos, comunidades e, até mesmo, do nosso país”, completou Lázaro. Além dos apresentadores, o evento contou com a participação da atriz Beth Goulart, em uma homenagem a Clarice Lispector, e da secretária estadual de Educação, Roberta Barreto.