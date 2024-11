Beth Goulart expõe emoção ao falar de lições dos pais em novo livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Beth Goulart, 63 anos, lança no fim do mês seu segundo livro, O que transforma a gente? (Ed. Planeta). Em crônicas com passagens autobiográficas, a atriz faz uma reflexão sobre o que aprendeu com os pais, Paulo Goulart (1933-2014) e Nicette Bruno (1933-2020), e nas cinco décadas em cima dos palcos.

“O livro nasce da vontade de compartilhar ideias e reflexões sobre o processo de transformação que começa ao nascermos e continua até nossa partida para outras dimensões da existência. O tempo vai passando e nos levando para experiências que despertam a nossa consciência do ser, no preciso momento do aqui e do agora”, explica ela à coluna GENTE.

Na obra, Beth também faz referência a autores que influenciaram sua carreira, como Rumi, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Cora Coralina, e opina sobre temas como espiritualidade, filosofia, literatura, maternidade, ciclos, tempo e a expansão da consciência. “De todos os movimentos de transformação pelos quais passamos na vida, o mais importante é o despertar de nossa consciência, e ele pode vir a qualquer momento, mesmo os mais simples em que sentimos a presença em nós: olhando uma planta que nasce, o voo de um pássaro, as ondas no mar, o horizonte à nossa frente; quando saímos da ilusão egoica das formas e nos conectamos com a consciência pura e iluminada da essência divina, a consciência cósmica”, diz um trecho do livro.

O que transforma a gente? será lançado no dia 27 de novembro, na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo; e no dia 3 de dezembro, na Livraria da Travessa do Leblon, no Rio.