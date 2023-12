Larissa Manoela ignora os pais em festão de 23 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Larissa Manoela completou 23 anos na quinta-feira, dia 28. Para comemorar a data, ela organizou um festão no Rio de Janeiro com direito a roda de samba e churrasco para amigos e convidados. Nesta sexta-feira, 29, a atriz compartilhou registros de como foi o evento, após um ano cheio de polêmicas envolvendo seus pais. “Meus 23 anos! Amor, amigos, música, pagode, churrasco, doces, drinks, piscina, muita diversão, uma infinidade rosa e só alegria. Que esse novo ciclo seja assim, lindo e leve. Obrigada aos envolvidos, foi bom demais!”, escreveu. Ela esteve o tempo todo acompanhada do marido, o também ator André Luiz Frambach, com quem ela se casou recentemente, mas deixou de fora Silvana Taques e Gilberto Elias, que também não foram convidados para o casório e só descobriram a cerimônia através das redes sociais.