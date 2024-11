Lançamento de ‘Vozes Femininas na Reforma Tributária’ engarrafa livraria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lançamento do livro Vozes Femininas na Reforma Tributária, nesta quarta-feira, 27, lotou a Livraria Travessa no Leblon, bairro da zona sul do Rio. Com 101 autoras, a coletânea de textos sobre o direito tributário fala sobre a visão das mulheres no ramo e evidência a necessidade de uma maior diversidade no meio jurídico.

“A gente sofreu muito, de todas as formas. De não ser chamada, de não poder fazer parte de uma discussão… Isso é machismo estrutural . E no direito tributário, principalmente. Em todos os ramos do direito. Agora a gente tem essa possibilidade de fazer a diferença. Hoje vejo que as mulheres são maioria no direito. Onde elas estavam? A gente não se reunia, não se conhecia e não se organizava. Agora estamos aí para proteger maternidade, um dos maiores problemas na advocacia. O pior é explicar algo e um homem interromper a nossa fala. Isso é comum em reunião. Mas a gente vai conseguir mudar essa situação, não é fácil, estamos todos os dias lutando”, diz Bruna Xavier, uma das organizadoras da obra.

A importância dessa visão feminina surge pela falta de cobertura jurídica em certas questões que, em grande maioria, não fazem parte da pauta principal. “A importância é trazer voz para as mulheres. Em audiências, em Brasília, a maioria é homem falando… Então é uma oportunidade para dar voz a mulheres”, diz Mariana Valença. Com o tempo, a inserção de mulheres dentro deste meio foi essencial para uma mudança de olhares sobre o assunto, um feito histórico. “A reforma tributária trouxe um olhar para a mulher. Desde a tributação reduzida para a saúde menstrual, de higiene. A mulher foi colocada como um pilar de importância. Pensando nisso, nesse momento, a gente teve a ideia de reunir o maior número de mulheres, para fazer um livro sobre a reforma”, afirma Mariana Ferreira. Com passos lentos, o status quo do direito tem sido quebrado com uma mudança que traz apenas melhorias.