Katy Perry faz apresentação especial para fãs na Cidade do Rock

Katy Perry, 39 anos, fez a alegria dos fãs e influenciadores na tarde desta quarta-feira, 18. Após uma participação no Estrela da Casa, da Globo, a cantora, que está no Brasil para um show no Rock in Rio, fez um encontro especial na Cidade do Rock, onde apresentou seu novo álbum, 143, que será lançado nesta sexta-feira, 20, dia do seu show no festival. “Eu gostaria de tirar uma foto com cada um de vocês. A única coisa que me resta fazer hoje é ensaiar para o maior show do Brasil”, disse a artista em um vídeo compartilhado em um perfil de fãs no Instagram. Entre os famosos presentes estava a ginasta Flávia Saraiva, que presenteou Perry com um body de ginástica.