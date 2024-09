Exclusivo: a jogada de Boninho para levar Kate Perry em sigilo à Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de se apresentar no Rock in Rio na próxima sexta-feira, 20, Katy Perry fará uma participação especialíssima no Estrela da Casa, da TV Globo. A informação foi confirmada à coluna GENTE por uma fonte da produção do programa. A gravação vai ocorrer na manhã desta quarta-feira, 18. O assunto é tratado em absoluto sigilo entre a emissora e a gravadora Universal Music e envolveu muito, muito dinheiro. O segredo é tanto que no contrato há acordo de confidencialidade dessa participação da americana. Já há quem diga que esta é a última grande “tacada de mestre” de Boninho, diretor da atração, que anunciou sua saída da Globo nos últimos dias.

Amargando baixa audiência e zero repercussão nas redes sociais, o Estrela da Casa é apontado internamente como um programa enfadonho, “primo pobre” do Big Brother Brasil. A açucarada Katy, convenhamos, é uma boa tentativa de mudar o gosto da atração.