Katy Perry é enganada por fãs e dá apoio a Bolsonaro ‘sem querer’

Por Gustavo Silva Atualizado em 26 out 2022, 15h57 - Publicado em 26 out 2022, 16h00

A cantora norte-americana Katy Perry foi pedida, no camarim, antes de iniciar o show, para que fizesse o “22” com as mãos, número de Jair Bolsonaro (PL) e dissesse “te amo, Brasil”. Outro exemplo recente de “sabotagem” com ídolos foi a publicação do cantor Nick Jonas, da banda Jonas Brothers. Ele postou a imagem de uma camisa de futebol americano com o número 22.

A partir disso, bolsonaristas correram para compartilhar as postagens e se apropriarem delas como material de campanha favorável a Bolsonaro, dando a entender que os artistas internacionais apoiam a candidatura à reeleição, a ser decidida no domingo, 30.

Amei essa mensagem da Katy Perry para o Brasil! 🇧🇷 pic.twitter.com/Q3LQnLfZRJ — Gays com Bolsonaro 22 (@gaycombolsonaro) October 26, 2022