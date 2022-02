Um passa-fora para deixar o prepotente Kanye West mais esperto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rapper mais rico do mundo, Kanye West, 44 anos, anda espalhando aos quatro cantos do globo que a turnê de seu novo álbum incluirá no roteiro a Austrália. Nenhum problema, não fosse o fato de ele fazer questão de deixar sua situação vacinal contra a Covid-19 envolta em mistério. Levou imediatamente um passa-fora do primeiro-ministro Scott Morrison, o mesmo que enxotou o tenista Novak Djokovic por não estar imunizado. “Se não seguir nossas regras, ele não vai entrar e ponto-final”, declarou Morrison. Ye, como o rapper pede para ser chamado, não tem dado muito motivo para ser recebido em tapete vermelho. Depois de embarcar em uma viagem negacionista sobre a vacina — “Eles querem colocar chips dentro da gente” —, resumiu: “É a marca da besta”. Pelo visto, não vai muito longe.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2022, edição nº 2775