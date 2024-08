Justiça encerra ação contra Neymar por dano em lago; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça do Rio de Janeiro entendeu que Neymar Jr. não cometeu crime ambiental na construção do lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. Na decisão, o Tribunal de Justiça (TJRJ) deu ganho de causa para o jogador e ele foi absolvido do pagamento de uma multa de 16 milhões de reais. A desembargadora Adriana Ramos de Mello, da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, levou em conta um laudo emitido pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) que “não constatou danos ambientais ou intervenções que precisassem de licenciamento do instituto nas obras do lago artificial do atleta”.

Em junho do ano passado, a prefeitura de Mangaratiba chegou a interditar a obra durante uma operação de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade e a Polícia Civil. O pai do jogador, Neymar da Silva Santos estava na casa e, durante bate-boca com a secretária, chegou a receber voz de prisão. Na época, Neymar foi multado no valor de 16 milhões de reais, por decisão de Juraciara Souza Mendes da Silva, procuradora-geral de Mangaratiba.