Justiça decide sobre exumação do corpo de Tim Maia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça negou a exumação do corpo de Tim Maia e determinou o exame de DNA com os restos mortais, que estão em um laboratório na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Conforme a coluna GENTE antecipou com exclusividade, a requisição foi feita por Rodrigo Rezende, que pede o reconhecimento de paternidade. O coreógrafo já havia dito que não gostaria que o corpo do cantor fosse exumado para realizar o teste, pois o perfil genético do músico, que morreu há 26 anos, já foi traçado, restando apenas o DNA de Rodrigo para ser comparado ao do Tim.