Juliana Didone expões seus questionamentos da maternidade

O nascimento da filha Liz levou a atriz Juliana Didone, 38 anos, a muitas alegrias, mas também a um questionamento da maternidade. A realidade, repleta de dificuldades com amamentação, noites maldormidas, choros intermináveis e dúvidas quanto à própria autoestima, logo se mostrou muito distante da imagem idealizada da mulher capaz de dar conta de tudo, com um sorriso no rosto. O desespero, porém, tornou-se inspiração para levar tudo isso para o palco na peça 60 Dias de Neblina, baseada no best-seller de Rafaela Carvalho, que também trata das dificuldades de ter filhos. “Temos de parar de achar que toda mãe tem de ser a ‘fofa-padrão’, somos explosão de hormônios”, diz Juliana, que resolveu promover o espetáculo com um ensaio fotográfico para lá de polêmico, se jogando nua e em posição fetal sobre uma poltrona cheia de bichinhos de pelúcia. O móvel, aliás, foi confeccionado por ela e o ex-marido com presentes da filha que hoje está com 5 anos.

Publicado em VEJA de 1º de setembro de 2023, edição nº 2857