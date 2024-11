Jovem ativista que participou do G20 é furtada no Rio e cobra Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ativista Licypriya Kangujam, de 13 anos, da comitiva do Timor Leste no G20 Social, relatou que foi furtada no domingo, 17, enquanto estava acompanhada da mãe na Lapa, no Centro do Rio. Ela esteve na cidade para palestrar sobre a importância do engajamento de crianças e jovens no enfrentamento à crise climática e chegou a se encontrar com o presidente Lula. Nas redes sociais, Licypriya relatou que o cordão de ouro da mãe dela foi furtado enquanto ela andava pela região. Além disso, reclamou que os bandidos passaram de bicicleta em frente a policiais, mas ninguém as ajudou a impedir que eles fugissem. A jovem definiu a experiência como “horrível” e disse nunca ter vivenciado algo parecido nos mais de 60 países onde já esteve. “Que mensagem o Brasil está passando ao mundo com esse incidente em um evento com forte segurança como o G20?”. Na publicação ela ainda marca o presidente Lula, Janja, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, e o ministro da Secretaria-Geral da presidência, Marcio Macedo.