Joel Datena expõe problema grave que o afastou da TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após mais de um mês afastado, Joel Datena voltou ao comando do Brasil Urgente, da Band, e deu detalhes do problema de saúde que o tirou da televisão. O apresentador contou que enfrentou uma situação mais grave do que havia sido divulgada inicialmente, conforme informou o portal Léo Dias.

Joel ficou 13 dias internado e precisou passar por um procedimento após um quadro envolvendo um sangramento na medula. Ele afirmou que o caso foi um grande susto e que chegou a temer pelas consequências.

“Está tudo ótimo agora, mas foi um susto, uma coisa absurda. Eu tive um sangramento na medula. Não foi bem simples, do jeito que a gente estava imaginando”, disse Datena ao comentar o período de recuperação.

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Na volta às telas, o apresentador também agradeceu o apoio recebido e afirmou que está recuperado. “Estou zerado, sabe? Zero bala! É inacreditável. Os últimos exames que a gente fez, os médicos olharam e nem acreditaram. Recuperação plena, completa, completa”, comemorou.

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