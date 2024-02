João Silva, filho de Faustão, curte carnaval solteiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Silva, filho de Faustão, estreiou como apresentador do Carnaval da Band em Salvador. No Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 11, ele curte os desfiles do Grupo Especial em um camarote na Sapucaí. Solteiro, desde que terminou o relacionamento com a modelo Schynaider Moura em dezembro, ele explica que se diverte de qualquer forma. “A diversão é proporcional ao momento e às pessoas com quem você está, estando solteiro, namorando ou casado. Acho que curte igual. Fico quietinho”.