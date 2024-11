Janja pede taxação de Elon Musk e cutuca ‘influencers’ no G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, participou de um debate na manhã desta quinta-feira, 14, no G20 Talks, no Rio de Janeiro, que precede o G20. Ao lado das influenciadoras estrangeiras – Surthany Cooks (tiktoker libanesa que publica vídeos contra o desperdício de comida) e Nomzamo Mbathae (atriz sul-africana e ativista), e da economista Tereza Campello, uma das precursoras do programa Bolsa Família, Janja defendeu a taxação de bilionários, além de cutucar as personalidades das redes sociais.

“A gente não pode mais deixar ninguém para trás, e já deixamos muita gente, os países desenvolvidos, ricos, os super-ricos, e a gente não está falando só de país aqui. A trilha de finaças do G2O teve um consenso geral que os super-ricos, e a gente está falando de pessoas físicas, o Elon Musk, a gente tem que taxar os super-ricos, eles têm que contribuir para o desenvolvimento do mundo. Não adianta mais, cinco, dez pessoas no mundo deterem o PIB de países. Não existe. Eles não têm onde gastar esse dinheiro”, disse Janja.

Sobre os influenciadores, a primeira-dama destacou o alcance que eles possuem, e como poderia ser usado de forma positiva. “Não tenho mais usado o termo ‘influencers’, considero ‘comunicadores digitais’. Talvez para virar um pouco essa chave do que é influência. Aqui no G20 falei: ‘vamos chamar comunicadores digitais que realmente estejam com a gente’. Façam a sua publi, ok, isso é importante, mas que também levem uma mensagem. Vocês têm um papel fundamental. Existem os chatos que ficam falando, mas deixa eles, estou aqui fazendo o meu trabalho”.

O G20 Talks reúne especialistas e influenciadores para discutir temas importantes mundialmente. O evento coloca fome, clima e justiça social no centro das discussões.