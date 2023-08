Jamie Foxx cria polêmica com judeus e arrasta Jennifer Aniston

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pendor humano para postar o que vem à cabeça pode resultar em descalabros como o que protagonizou Jamie Foxx, 55 anos. Ele deu de soltar em seu perfil no Instagram uma frase de teor antissemita que sacudiu as redes. “Os judeus mataram esse cara chamado Jesus… O que você acha que eles vão fazer com você?”, escreveu Foxx, adicionando as hashtags #fakefriends (amigos falsos) e #fakelove (amor falso). Depois da enxurrada de críticas, o ator da nova comédia Strays (Ruim pra Cachorro) fez um pouco convincente mea-culpa. “Quero me desculpar com a comunidade judaica e com todos que ficaram ofendidos com minha postagem. Só tenho amor no meu coração”, disse ele, que ainda arrastou para o terreno dos sem-noção a amiga Jennifer Aniston, que, desavisada, chegou a curtir a polêmica mensagem. Logo se desculpou. “Não apoio nenhuma forma de antissemitismo”, garantiu Aniston.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854