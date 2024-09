Jade Picon explica look ‘curioso’ em noite de Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em mais uma noite no Rock in Rio, Jade Picon continua atraindo a atenção dos fãs por onde passa. Desta vez, ela foi atraída pelo Karaokê 5G da TIM, um dos sucessos do festival, e interagiu com a “cantora” da vez, mostrando seu lado descontraído e simpático com o público.

Conhecida pelo estilo próprio, a influenciadora vestia um body azul, calça larguinha e jaqueta Balenciaga. “Eu sempre aproveito para escolher algo que seja estiloso, mas também confortável. Hoje estou com um look azul para representar a TIM, com uma calça larguinha e uma jaqueta Balenciaga, que traz um charme a mais, principalmente se rolar aquele ventinho no final do dia”, comentou ela nesta quinta-feira, 19, durante o Rock in Rio.

Apesar de estar vestindo uma peça de grife, Jade ressaltou que não faz questão de usar marcas famosas. “Eu gosto de moda no geral, independentemente de ser grife ou não. O importante é me sentir bem e me identificar com a roupa”, completou. Fã declarada do Rock in Rio, Jade contou que esta é sua terceira participação no festival. “Estou amando! Sou alucinada por esse evento, venho todo ano. Hoje quero ver Ed Sheeran”, disse.