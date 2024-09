Rock in Rio: como Ed Sheeran se tornou um ‘Rodrigo Hilbert’ da música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O britânico Ed Sheeran, 33 anos, é a atração principal do Rock in Rio nesta quinta-feira, 19. Ele se apresenta com o conceito de show que oferece, nos palcos, há mais de uma década. Sozinho, sem banda, ele mesmo comanda tudo e toca seu violão. Para isso, o músico utiliza um equipamento chamado de “loop station”: pedais que gravam os sons que ele produz, e depois os repetem, em loop. Assim, ele consegue criar camadas e dar ritmo a todo o seu repertório.

A piada é que o britânico seria uma espécie de Rodrigo Hilbert da música, ou seja, um “faz tudo” que resolve qualquer problema sozinho, tamanha sua habilidade para lidar com improvisos sem ter ninguém por perto.

Risos à parte, Ed já se apresentou em junho no Rock in Rio Lisboa, para 80 mil pessoas, onde foi um dos nomes mais aguardados. Com performances de Castle on the Hill e Shape of You, além de uma comunicação direta com a plateia, ele agradou os portugueses, e pretende repetir o sucesso com o público brasileiro. A conferir.