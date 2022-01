Premiê da Nova Zelândia, Jacinda Ardern dá o exemplo (mais uma vez)

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao contrário de muitos de seus festivos pares (especialmente um com cabelos desgrenhados no Reino Unido), a primeira-ministra Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, anunciou uma decisão radical: depois de uma dezena de casos de Covid-19 pipocarem em uma mesma família, ela rigorosamente impôs restrições em seu país para frear o vírus e cancelou o próprio casamento, marcado para daqui a umas semanas. Até seu noivo se surpreendeu com a decisão. “Assim é a vida”, resignou-se a pragmática governante, de 41 anos, que já mora com o apresentador de TV Clarke Gayford e com ele tem uma filhinha de 3 anos, a mesma que, mal havia nascido, já estava na plateia de uma assembleia da ONU.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2022, edição nº 2774