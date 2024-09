Ivete Sangalo ‘vira’ cantora de karaokê no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste sábado, 21, Ivete Sangalo levou o público do Rock in Rio ao delírio mais uma vez. Usando um look despojado criado por sua irmã, Cynthia Sangalo — composto por uma calça folgada e uma camiseta estampada em referência à sua nova música com Liniker, lançada na noite anterior —, a cantora baiana brilhou em sua m visita ao estande da TIM. Sempre carismática, Ivete conversou e tirou fotos com todos, desde o CEO até o staff, e acenou do alto para os fãs que estavam no gramado. Neste grande momento, em que apareceu na varanda, foi recebida com gritos de “Veveta” em coro pelo público.

A cantora também não resistiu ao ouvir sua música Quando a Chuva Passar tocando no Karaokê 5G da TIM, uma das ativações mais populares do Rock in Rio. Espontânea, desceu correndo para interagir com a “cantora” do momento, criando uma surpresa a todos presentes.