Ivete Sangalo se pronuncia: festival é acusado de maus-tratos a animais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivete Sangalo se pronunciou sobre as acusações de maus-tratos contra animais no evento que cantou em Cabo Verde. A artista decidiu manter o show, nesta quinta-feira, 16, no festival Baía das Gatas, na Ilha de São Vicente. Brasileiros e cabo-verdianos afirmaram que os promotores da festa estariam recolhendo cães, que ficam no espaço, e abatendo os animais para que a realização do show. A artista relatou que se reuniu com veterinários e produtores do festival para resolver a situação. Segundo Ivete, juntos eles “encontraram soluções que podem ser feitas a curto e longo prazo”, como castração e identificação dos bichos através de chips. A baiana ainda disse que visitou um canil para onde os animais possam ser levados e cuidados. “O canil ainda precisa de reforma e ampliação e vamos juntos estar à frente disso”, afirmou a cantora, sem detalhar quem vai arcar com os custos dessa obra.

Dias antes, seguidores e moradores da Ilha de São Vicente cobraram um posicionamento da artista. “A cidade está sacrificando animais pra receber teu show”, comentou um internauta. “Se posicione quanto a matança dos animais só para ter espaço para o seu show, pede para parar com isso. Você traz amor, não morte”, disse outra pessoa. “Vi que os animas estão sendo recolhidos e sendo mortos. Fora alguns funcionários matando os bichos com crueldade”, escreveu outro.