Indireta de Livia Andrade expõe rixa de filha de Silvio Santos e Eliana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Livia Andrade desejou boas-vindas a Eliana na TV Globo. Não demorou muito e internautas logo associaram a mensagem a uma indireta para as filhas do apresentador e dono do SBT Silvio Santos. “Brilha na Plim Plim , Ela que nasceu guerreira e não herdeira”. Patrícia Abravanel, à frente da atração principal dos domingos na emissora paulista, não deixou de dar seu recado enigmático. “No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante.” Xii…