Imperatriz e Viradouro são os destaques na segunda noite de desfiles

A Imperatriz Leopoldinense contando a história de Lampião segundo os cordeis nordestinos e a Viradouro com a santa negra e ex-escrava Rosa Maria Egipcíaca se destacam na segunda noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro brigando pelo título de grande campeã.

Se na primeira noite a Mangueira foi o grande destaque, nesta segunda-feira as duas agremiações se juntam a verde e rosa na briga pelo primeiro lugar, que será conhecido na apuração da próxima quarta-feira de cinzas, 22.

Abrindo a noite, a Paraíso do Tuiuti fez uma bonita apresentação sobre a cultura paraense. Com carros luxuosos e acabamentos típicos da carnavalesca Rosa Magalhães, a escola de São Cristóvão teve problemas graves de evolução, deixando grandes buracos na avenida.

A segunda agremiação, a centenária Portela fez o público vibrar já no começo do desfile com o show de drones que escreviam os nomes de baluartes no céu da Sapucaí. No entanto, problemas no segundo carro fazem com que o sonho de um título em um momento tão marcante seja comprometido.

Já a terceira escola a passar pela avenida veio com toda a criatividade de Paulo Barros. A Vila Isabel cantou e contou as festas religiosas do mundo. Se no enredo pecou pela falta de uma narrativa em que pudesse dar liga entre festas pagãs antigas e rituais da cultura brasileira contemporânea, por outro lado, a escola marcou forte momento com a troca de roupa do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, em um movimento ousado e arriscado. A Vila pode ficar entre as seis primeiras colocadas caso o júri não entenda essa ousadia como uma blasfêmia do carnaval.

A quarta a desfilar foi a Imperatriz Leopoldinense com o carnavalesco Leandro Vieira. A verde e branca de Ramos, que não ganha o carnaval desde 2000, fez muito bonito e se credenciou para brigar pelo título nota a nota com a Viradouro.

Quinta agremiação a passar nesta noite, a Beija-Flor teve problemas já na concentração, com um de seus carros sofrendo com um incêndio minutos antes de entrar na pista. Sorte que os bombeiros conseguiram deter o problema a tempo. A comissão de frente não teve o resultado esperado, porém a escola soube utilizar muito bem os recursos de iluminação da Sapucaí (novidade neste ano) para poder fazer com que suas alegorias brilhassem ainda mais diante do público. E também está no páreo.

Encerrando a noite, a Viradouro trouxe uma beleza estética impecável e mostra que está apta a brigar pelo título. Apesar do samba mediano, a comunidade de Niterói cantou em peso, o que mostra a força da vermelha e branca em busca de mais um troféu para a sua história.

O carnaval 2023 marca a retomada dos desfiles em fevereiro e faz com que os corações dos apaixonados sambistas pulsem ainda mais forte pelo menos até a próxima quarta, quando se saberá quem de fato agradou mais o júri técnico. Até lá, haja ansiedade. A sorte está lançada.

