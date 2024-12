Ignorada em ‘Senna’, Adriane Galisteu lucra com outra série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto os olhos estavam voltados para a estreia da série Senna, da Netflix, no dia 29 de novembro, Adriane Galisteu, 51 anos, chamou a atenção por promover outra produção do streaming, em uma publicação no seu Instagram. Namorada de Ayrton Senna (1960-1994) quando o piloto de Fórmula 1 morreu, a artista foi praticamente excluída da obra, aparecendo em poucos minutos. Ao mesmo tempo que os internautas levantavam a polêmica nas redes sociais, comparando a presença de Galisteu com a de Xuxa, por exemplo, a apresentadora estava lucrando com uma propaganda de Amor da Minha Vida, série da Disney+, estrelada por Bruna Marquezine. A ação de marketing teria rendido à Adriane algo em torno de 200 mil reais.

