A série de Xuxa gravada em 2022 que teve novo adiamento

Xuxa Meneghel esteve neste último fim de semana na D23, convenção da Disney que realizada em São Paulo. Xuxa foi destaque no evento por ter gravado a série Tarã em 2022, mas que nunca foi lançada. As gravações foram feitas no Acre, na época, a artista virou meme ao postar comendo uma alface do chão. A data de estreia estava prevista para o segundo semestre de 2023, mas foi adiada para 2024. Agora, o lançamento foi empurrado para 2025. Xuxa também esteve no evento da Disney+ e Star+ em junho, no qual o seriado protagonizado por ela e outros como Vidas Bandidas, O Som e a Sílaba e Amor da Minha Vida foram apresentados como destaques da plataforma neste ano. Tarã é descrita como uma fantasia que se passa na Floresta Amazônica e já tem um teaser disponível.