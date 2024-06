Ian McKellen é internado após cair do palco durante peça de teatro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ian McKellen, 85, conhecido por interpretar Gandalf nos filmes O Senhor dos Aneis, foi levado para o hospital após cair do palco durante uma apresentação em Londres nesta terça-feira, 17. Ele atuava em uma cena de luta, na peça Player Kings, quando se desequilibrou e caiu para a frente do palco, segundo a BBC. Ele teria gritado de dor, enquanto os membros da equipe corriam para ajudar. O público do teatro Nöel Coward foi retirado do local e a sessão foi cancelada.