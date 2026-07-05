Homenageada no Grammy, Daniela Mercury exalta axé music

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Daniela Mercury se tornou a primeira artista de axé music a receber o Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino, categoria que reconhece o conjunto da obra de um artista. A homenagem, anunciada essa semana, será entregue durante a cerimônia da 27ª edição do prêmio, marcada para 12 de novembro em Las Vegas. Em evento no Rio de Janeiro, ela falou sobre como lida com novas tecnologias e a importância do gênero.

“Não dá para a gente fazer tudo via internet. Não dá para fazer arte que não emocione, que não seja feita por nós. O Axé Music é um gênero musical consagrado. Nordestino, rítmico, pop e urbano, ele renovou a Música Popular Brasileira e tem um impacto cultural gigantesco no Brasil e no mundo”, disse à coluna GENTE.

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