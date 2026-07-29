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Cultura

Herdeiros de George Michael processam ex-melhor amigo do cantor

Astro pop morreu em 2016

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 11h31 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h43
Cantor George Michael morre aos 53 anos
George Michael em 1987 (Michael Putland/Getty Images)
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Herdeiros de George Michael processam ex-melhor amigo do cantor Priorizar nos meus resultados Google

Quase dez anos após a morte de George Michael (1963-2016), uma disputa judicial voltou a colocar o nome do cantor nos holofotes. Os herdeiros do astro pop entraram com uma ação contra Andros Georgiou, amigo de infância e ex-parceiro de longa data do músico, após ele divulgar imagens inéditas dos bastidores de um álbum secreto que nunca chegou a ser lançado. Georgiou disponibilizou cerca de 90 minutos de gravações feitas entre 1992 e 1993, cobrando pelo acesso ao material em um site.

A equipe jurídica do espólio do cantor alega violação de direitos autorais, enquanto o produtor afirma que filmou tudo com a autorização de George Michael e disse que a ação era “um caso de pura ganância”.

Sobre George, Andros disse que os dois se amavam, embora tenham brigado. “Considero as alegações infundadas e as constantes tentativas de me apagar da história desrespeitosas e, francamente, um pouco desesperadas. O filme me pertence”, afirmou.

O projeto reuniria nomes como Elton John, Aretha Franklin, Janet Jackson, Seal e Sade, mas acabou abandonado após a morte de Anselmo Feleppa, companheiro do cantor, em 1993.

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