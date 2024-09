Helenas de Manoel Carlos são reunidas em documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um evento na livraria Argumento, situada na rua Dias Ferreira, no Leblon, diversas vezes usada como cenário de novelas de Manoel Carlos, sua filha Júlia Almeida lançou o documentário O Leblon de Manoel Carlos, que estreia nesta terça-feira, 17, no Youtube. A produção da Boa Palavra aborda, em oito episódios, lançados semanalmente, a obra do famoso nome por trás das Helenas, além de apresentar as mudanças no bairro da zona sul carioca tão citado nos folhetins.

Julia Lemmertz, a última Helena do autor em Em Família (2014); Vera Fischer, Helena em Laços de Família (2000); além de Lilía Cabral, que nunca deu vida a uma Helena, mesmo integrando o elenco de quatro novelas do escritor, são algumas das que dão depoimento no documentário. “Ele ia como uma faquinha: vai mais, você consegue, vai mais. Ele foi o primeiro a acreditar em mim”, diz Lilía com lágrimas nos olhos. Além delas, comerciantes do bairro falaram das mudanças depois que as ruas próximas se tornaram cenários de suas novelas.

Hoje com 91 anos, Maneco está aposentado da televisão e foi diagnosticado com Parkinson. Em entrevista em vídeo para a coluna GENTE, Júlia falou sobre a saúde do autor e a produção que é uma homenagem ao legado do pai.