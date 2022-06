Gusttavo Lima ‘surfa’ na CPI do Sertanejo e lucra com exposição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima tem vindo a público, nos últimos dias, se explicar a respeito dos sucessivos questionamentos sobre os cachês milionários que tem recebido por shows em cidades do interior do país. Chegou até a chorar numa live. Agora também começa a lucrar com tanta exposição. Seu novo clipe, Não Pega Ninguém Ainda, está entre as quatro músicas em alta no YouTube, com mais de 4,5 milhões de views. E com mais de meio milhão de plays no streaming musical Spotify Brasil. O cantor tem comemorado o feito nas redes sociais. Pra quem pensava em “jogar a toalha” após enxurrada de críticas e pedidos de uma “CPI dos sertanejos”, até que esses números devem dar uma animada. Pelo menos na conta bancária.