Guga Chacra quebra formalidade da Globo e tira camisa por travessia em NY

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O comentarista Guga Chacra, 48 anos, da TV Globo, pratica natação em mar aberto na cidade de Nova York há alguns anos. Tal atividade é responsável, inclusive, pelo visual com cabelos bagunçados nas entradas ao vivo. Na última semana, o jornalista compartilhou uma travessia especial, chamada From Freedom to Liberty, em tradução: da liberdade a liberdade.

“Nadei de Manhattan até a estátua da Liberdade. A travessia chama From Freedom to Liberty porque saímos perto do WTC (World Trade Center – complexo de prédios onde ficavam as Torres Gêmeas) e chegamos na estátua. Vale cada segundo na água do rio Hudson e depois da Upper Bay de Manhattan. O skyline (horrizonte dos prédios) de NY fica para trás e aos poucos a estátua cresce na nossa frente e ainda passamos perto da orla de New Jersey e de Ellis Island. Não foi a mais longa travessia que já fiz. Mas certamente a mais cênica e mais emocionante. Ainda mais com meus filhos e minha mulher torcendo por mim na saída. Importante lembrar que travessias precisam ser bem organizadas, é necessário sempre ter barcos e caiaques acompanhando, autorização da guarda costeira”, escreveu no Instagram.