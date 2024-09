Guarda-vidas carioca: da praia para a moda internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido no Rio de Janeiro, Daniel Tardite chama atenção do mercado da moda. O bombeiro militar, de 22 anos, atua como guarda-vidas na Praia do Recreio. Descoberto pelas redes sociais em 2022, o jovem coleciona no breve currículo trabalhos de peso, como uma campanha para a grife Jacquemus, fotografada por Eber Figueira na Praia Vermelha, em 2023. Daniel também já estrelou desfiles para grifes como Arezzo e Ana Capri.

Estudante de Fisioterapia, ele atua com salvamento marítimo há dois anos: “já realizei diversos salvamentos, situações em que as pessoas não conseguiam ou não sabiam sair do mar”, afirma. Recentemente, Daniel assinou com a agência WAY, de Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira. No Instagram ele possui pouco mais de 50 mil seguidores e compartilha a rotina de praia, trabalhos e academia.