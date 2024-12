Grelo ganha prêmio no Multishow e vira meme imediato

Vencedor na categoria Arrocha do Ano do Prêmio Multishow 2024 pela música Só Fé, Grelo, 27 anos, ganhou destaque nas redes sociais durante a exibição do evento, na noite desta terça-feira, 3. O nome do artista ficou no topo dos assuntos mais comentados do X, com publicações comemorando o feito, críticas por ele não ter sido escolhido como Revelação do Ano e, claro, muitos memes. Os internautas não perdoaram o apelido exótico de Gabriel De Ângelo e não deixaram escapar um comentário feito por Tadeu Schmidt, que apresentou a premiação. “Prêmio Multishow começa com o meme de Tadeu Schmidt anunciando o cantor Grelo: ‘É o Grelo Falante”, escreveu um usuário do antigo Twitter. Já outro internauta se mostrou um pouco surpreso com o nome: “Ainda me choca um cantor se chamar ‘grelo'”. Nascido em Anápolis, interior de Goiás, Grelo é responsável por alguns sucessos do sertanejo, com composições gravadas por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa e Henrique e Juliano, dupla que o incentivou a seguir com a carreira solo.

https://www.twitter.com/daneldix/status/1864108681639453120

https://www.twitter.com/pppparreira/status/1864137954639134974

https://www.twitter.com/daneldix/status/1864108681639453120