Greenpeace usa imagens de atletas para criticar devastação

O Greenpeace Brasil, organização ativista que atua em defesa do meio ambiente, usou do apelo de imagens de atletas olímpicos brasileiros para criticar a devastação nesta quarta-feira, 31. Pelo Instagram, a página oficial da ONG fez montagens dos esportistas com frases contra o desmatamento e a exploração ambiental. Em uma foto de Gustavo Bala Loka, que fez história no BMX Freestyle nas Olimpíadas, o Greenpeace escreveu: “Essa manobra é muito perigosa. Se chama exploração de petróleo na Foz do Amazonas”. Já em uma imagem do time de ginástica feminino, que conquistou bronze para o Brasil, a organização colocou frases acima da cabeça de cada uma das integrantes: “proteja os oceanos”; “comida sem veneno”; “desmatamento zero”; “justiça climática”; “petróleo não”. Nos comentários, os internautas se dividiram sobre a ideia. “Muito bom (para quem entende que é meme), escreveu um. “Usar nossos atletas para isso é horrível”, escreveu outro.