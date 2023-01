Grazi Massafera e a sorte de ter ‘morrido’ em ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma piada recorrente quando se trata de Grazi Massafera, 40 anos, é que ela é a mais “sortuda” do elenco de Travessia, já que sua personagem morreu no primeiro capítulo e assim escapou das críticas disparadas contra a novela de Glória Perez. Neste momento, Grazi anda com tempo de sobra para embalar em longas férias — de pernas para o ar, literalmente. Em passagem recente por Fernando de Noronha, intensificou a prática de ioga e, disciplinada, postou tudo nas redes. “Temos a tendência de estar sempre no passado ou no futuro, o que causa ansiedade. A ioga me traz para o presente”, filosofa a atriz, sem contrato renovado com a Globo e sem se estressar por isso.

Publicado em VEJA de 18 de janeiro de 2023, edição nº 2824