Grazi Massafera, que grava o remake da novela “Dona Beja” do HBO, aproveita a noite de desfiles do Grupo Especial nesta segunda-feira, 12, acompanhada da família. A atriz sambou muito no camarote Folia Tropical, o mesmo que Humberto Carrão também curte a folia. “Decidi em cima da hora vir com a minha família curtir uma noite de carnaval, trouxe todos comigo, estou adorando”.

