Gloria Pires assume inédita função na carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 14 out 2022, 16h11 - Publicado em 16 out 2022, 08h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 14 out 2022, 16h11 - Publicado em 16 out 2022, 08h00

Uma das poucas atrizes de primeira linha a manter contrato de longo prazo com a TV Globo, Gloria Pires, 59 anos, nem por isso foge de novos desafios. Gloria prepara-se para se aventurar na função de diretora de um filme sobre o Balé Folclórico da Bahia. “É um projeto inspirador. São décadas vivendo de dança. Em um país que não tem política cultural consistente, é praticamente um milagre”, diz. A ideia surgiu de jantares e conversas com o amigo Vavá Botelho, fundador do balé, e as filmagens começam em novembro. “Quero que seja gravado no mês da consciência negra, para ter mais força”, justifica.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811